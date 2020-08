Atleta brigantina conquista medalha de bronze em Braga

O Campeonato de Portugal de Atletismo, realizado no passado sábado (dia 8), levou a modalidade a diversos pontos do país. Um modelo diferente, este ano, por força da pandemia da Covid-19.

Em Braga, Cláudia Alves Rodrigues arrecadou medalha de bronze. A atleta brigantina, em representação da Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira, subiu ao terceiro lugar do pódio no salto em altura com a marca de 1,60 m.

A conquista desta medalha “foi muito gratificante” para a atleta face aos condicionalismos na preparação para o campeonato. “Tendo em conta que não tivemos um colchão para poder saltar toda esta época de ar livre, foi uma luta para reinventar o treino e fazer uma boa preparação. Focámo-nos muito na condição física e trabalho de impulsão”, explicou.

Com os espaços desportivos fechados, incluindo as pistas de atletismo, os atletas viram-se obrigados a reinventar os treinos. O mesmo aconteceu com Cláudia Rodrigues. “Algumas adversárias tiveram de abrandar a preparação mas tinham a possibilidade de poder saltar, ter engenhos, pistas com apetrechamento. Nós não. No Porto devido à pandemia as pistas estavam fechadas (em Aveiro, Leiria e Lisboa em inícios de Maio já era possível treinar). Vim para Bragança, com o apoio do IPB pude usar a pista em horários específicos mas não temos qualquer material. Fazer salto em altura sem colchão é quase como fazer uma omelete sem ovos, mas a adaptação afinal deu resultados”.

Cláudia Alves confessa que só com “força de vontade e paixão” pela modalidade e o apoio incondicional do treinador, Nelson Gomes, e da família foi possível subir ao pódio. “Foi essencial para conseguir os resultados e a estabilidade psicológica que atingi nesta época tão anómala”.

Já em Fevereiro deste ano, também em Braga, no Campeonato Nacional Universitário de Pista Coberta, a atleta ajudou a Universidade do Porto do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar a vencer na disciplina de salto em altura.

O próximo objectivo de Cláudia Rodrigues é “melhorar a marca pessoal da época tanto no salto em altura como no lançamento do peso” e “ajudar a Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira a conseguir a melhor classificação possível”.

E o objectivo pode ser conseguido já no próximo sábado na Final de Clubes da Primeira Divisão Nacional, que vai decorrer em várias localidades, devido à Covid-19. Cláudia Rodrigues vai competir em Vagos mas as provas vão decorrer também em Guimarães, Lisboa, Faro, Ribeira Brava e Ponta Delgada.

Foto de António Sousa