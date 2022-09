Atleta de Mirandela representa Portugal no Mundial de Kickboxing da Wako

Tem 16 anos e é uma das jovens promessas do Ginásio Clube Mirandelense. Samandar “Sacha” vai representar Portugal no campeonato do mundo de kickboxing da WAKO (World Association Of Kickboxing Organizations) de Cadetes e Juniores, e Itália.

Sónia Pereira, treinadora do GCM, acredita que o jovem atleta vai destacar-se na prova mundial. “Desde os sete anos que integra a sala de formação. O Sacha é um atleta com bastante qualidade e com um empenho pelo kickboxing muito grande, com 16 anos estará presente no maior evento de kickboxing e com os melhores atletas juniores”, disse.

Será a segunda vez que Sacha participa em competições da Wako. Em 2023, o mirandelense foi chamado ao europeu e partir de sexta-feira, dia 30, representa Portugal no mundial de kickboxing da Wako, e Itália.