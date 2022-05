Atletas de Mirandela no Qatar para jogar a final do Red Bull Neymar Jr´s Five

Os dois atletas naturais de Mirandela viajaram esta sexta-feira para o Qatar, onde vão representar Portugal na final mundial do Red Bull Neymar Jr´s Five, o torneio de futebol de rua que tem o futebolista Neymar como patrono.

O Red Bull Neymar Jr´s Five é um torneio de futebol de rua e conta com equipas mistas de cinco elementos, com jogadores dos 16 aos 35 anos. O jogo é disputado sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.

Os mirandelenses fazem parte da equipa o “Mengão” que, em Setembro de 2021, venceu, em Lisboa, a final nacional da prova.

Beto Cardoso acredita que será uma experiência única. “Só o facto de viajarmos para o Qatar já vale a pena. Seja em que modalidade for representar Portugal é um orgulho enorme. Vamos aproveitar a experiência ao máximo”.

A prova vai contar com 32 equipas dos quatro quantos do mundo e antevê-se, por isso, muito competitiva. Mas, Jaime Santos está confiante e acredita que é possível trazer na bagagem de regresso a Portugal a vitória. “Confesso que estamos com expectativas altas. Vamos defrontar boas equipas, mas a nossa também tem qualidade. Queremos chegar à final e vencer”.

O vencedor da final mundial do Red Bull Neymar Jr´s Five vai defrontar a equipa que junta Neymar, jogador do PSG, e quatro amigos. Para Jaime Santos é uma motivação extra. “Vamos estar com o Neymar, contactar com ele e isso é extraordinário”.

A final mundial do Red Bull Neymar Jr´s Five começa na segunda-feira, dia 23 Maio, e termina na quarta-feira, dia 25.