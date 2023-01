Atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros com boa performance na Meia Maratona Manuela Machado

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros fez-se representar por sete atletas na 24ª edição da Meia-Maratona Manuel Machado, que se realizou no passado domingo, em Viana do Castelo. Rui Muga, João Chumbo e Carlos Carneiro conseguiram mesmo bater os seus recordes pessoais na distância de meia maratona.

Muga foi o atleta do clube macedense com melhor classificação. O atleta alcançou o nono lugar da classificação geral e o terceiro em M35, com o tempo de 1:06:40.

No top 10 por escalões, Carlos Carneiro terminou no oitavo lugar, com o tempo de 1:22:07 em M50 e Tânia Fernandes concluiu os 21 quilómetros na quarta posição em F35, com a marca de 1:26:13.

O clube macedense fez-se representar ainda por Ilídio Moreiras, João Chumbo, Rui Silva e Sofia Miguel.

A 24ª edição da Meia Maratona Manuel Machado contou com cerca de quatro mil atletas. O russo Iskander Yadgarov venceu em masculinos e a portuguesa Solange Jesus em femininos.