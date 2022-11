Atletas do CTM Mirandela no WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia

Matilde Pinto, Mariana Santa Comba, Inês Matos e Rafael Kong são atletas do CTM Mirandela e participam a partir desta quarta-feira e até domingo, dia 27, no WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia, no Pavilhão Municipal de Gaia. São quatro dos 14 portugueses em competição.

WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia com ta com 118 atletas, 63 masculinos e 55 femininos, nos escalões sub-15 e sub-19 de 36 países.

Rafael Kong vai competir em sub-19 tal como Matilde Pinto, Inês Matos e Mariana Santa Comba, em femininos. Mariana Santa comba também vai participar em sub-15.

As provas femininas em singulares e pares estão marcadas para hoje e amanhã. Na sexta-feira decorrem os jogos de pares mistos e no sábado e domingo há provas de singulares e pares masculinos.

Foto de FPTM