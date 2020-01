Atletas do GCB com boa performance em Braga, Sintra e Espanha

No Campeonato Absoluto Norte, João Melgo conseguiu o oitavo lugar em pista coberta, nos 1500 metros. Já na Corrida do Adepto, de 10 km, Mónica Rodrigues alcançou um lugar no pódio, foi segunda classificada em veteranos F40, com o tempo de 49 minutos e 11 segundos.

No dia seguinte, em Sintra, Raul Bartolomeu terminou a Corrida Fim da Europa 2020, de 17 km, no lugar 87 e o tempo de 01h13m37s. Concluíram a prova 2266 atletas.

Ainda no domingo, mas em Zamora, Espanha, o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar no I Medio Maratón de Toro y 10 km por 12 atletas, seis na meia-maratona e seis nos 10 kms.

Manuel Palmeiro conseguiu a melhor prestação do GCB na meia-maratona. O atleta venceu em veteranos M55 e foi 40º classificado da geral. Quanto a Glória Pereira alcançou a primeira posição em veteranos F50.

Na corrida de 10 km, Nuno Quitério conseguiu o 34º lugar e Luís Canotilho foi segundo em veteranos M60.