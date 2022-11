Atletas do Ginásio Clube Mirandelense garantem qualificação para os Jogos Europeus 2023 após Campeonato da Europa de Kickboxing

Catarina Dias subiu ao pódio no Campeonato da Europa de Kickboxing, que terminou este domingo na Turquia.

A atleta do Ginásio Clube Mirandelense, em representação de Portugal, conquistou medalha de bronze na disciplina de full-contact, -70 kg. A juntar ao terceiro lugar o apuramento para os Jogos Europeus 2023 em Cracóvia, na Polónia.

Catarina Dias chegou às meias-finais onde defrontou a croata Antonija Zec. Apesar de ter estado em vantagem durante todo o combate, a atleta natural do concelho de Montalegre acabou por sucumbir no último segundo e foi derrotada por 2-1. “Liderei sempre o combate. Ganhei o primeiro round, o segundo e no terceiro perdi mesmo nos últimos segundos. No momento fiquei triste mas ao mesmo tempo feliz com a minha prestação. Sinto que ganhei o combate, fiz o meu melhor. Não levo a prata nem consegui disputar o ouro, mas levo uma enorme aprendizagem para o resto da minha vida, tanto a nível desportivo como pessoal. Nunca devemos desistir nem perder a cabeça”, referiu.

Para a atleta, de 24 anos, a conquista daa medalha de bronze, numa prova tão competitiva, é um sonho realizado e o culminar de muitas horas de treino e dedicação. Catarina confessa que não se sentia a cem por cento, mas foi para cima do ring e esqueceu-se completamente da virose que a afectou no início da competição. “O sonho é tão grande e é tanta a dedicação ao longo do ano que até me esqueci que estava doente e fui para cima do ring lutar pelo meu sonho. Nada é impossível”, afirmou a atleta.

A transmontana foi seleccionada pela segunda vez consecutiva para uma prova da WAKO, depois do Campeonato do Mundo em Itália, e garante que o nível competitivo estava ainda mais elevado. “Neste momento é na Europa que estão os melhores atletas do mundo. Fiquei muito satisfeita em ter sido seleccionado para competir no europeu e perceber que estou ao nível das restantes adversárias, pois a maioria faz disto a sua vida. Fazem do kickboxing profissão e eu tenho uma vida paralela ao desporto. É uma medalha que valorizo muito. Toda a equipa portuguesa esteve à altura”.

Catarina Dias concilia o kickboxing com a profissão de engenheira civil e é no Ginásio Clube Mirandelense que tem treinado e mostrado toda a sua qualidade. José Pina e Sónia Pereira, nomes sonantes do panorama nacional, são quem preparam a atleta. “Houve muita dedicação dos meus treinadores, José Pina e Sónia Pereira, e, neste caso, os meus pais, que me apoiam sempre. Temos que gostar muito, temos que ter muita disponibilidade, muita dedicação e muito treino para chegar aos lugares do pódio”.

Catarina Dias já olha para o futuro, apesar do enorme desgaste físico e mental provocado pela competição, que passa pela participação nos Jogos Europeus 2023 em Cracóvia, na Polónia. “Isto foram dias muito intensos e ainda estamos a acalmar. Agora é começar a preparar os jogos europeus”, referiu.

A atleta destaca ainda o trabalho de toda a equipa Portuguesa, que veio da Turquia com cinco medalhas de bronze, uma de prata e uma de ouro. “Numa selecção tão pequena conseguimos tantas medalhas. Fomos guerreiros”.

Também Pedro Sauzedo, que se estreou em competições da Wako, vai competir nos Jogos Europeus.

O Ginásio Clube Mirandelense contou ainda com Adriano Lopes na selecção nacional, que, à semelhança do colega Pedro, competiu pela primeira vez numa prova organizada pela Wako.

Do distrito de Bragança esteve ainda em acção Fabrice Fernandes. O atleta da ADCMC/CCN ficou pelos oitavos de final da prova em light-contact e ligth-kick.

A equipa de Portugal participou com 17 atletas e despediu-se de Antalya com uma medalha de ouro (André Santos), uma de prata (Tiago Santos) e cinco de bronze (Catarina Dias, Hugo Estrela, Ricardo Hilário, Pedro Castro e Victor Nogueira).

Foto de Jornal Record