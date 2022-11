Atletismo ... uma aposta ganha em Alfândega da Fé

às décadas de 80 e 90. “A persistência e o trabalho” de quem se dedica ao projecto tem mantido viva a prática deste desporto, salientou o responsável da secção, Rui Gonçalves. “A modalidade tem crescido, quer em número de atletas, quer no entusiasmo do grupo. Também passámos a contar com o apoio do atleta e agora nosso treinador Luís Cordeiro, com ampla experiência a nível nacional e até internacional, triatleta, Iron Man e ciclismo de estrada e montanha. Não esquecendo o apoio da nossa presidente do clube, Helena Lisboa”, acrescentou.

Quase todos os atletas são veteranos, têm mais de 35 anos, e somam vários títulos distritais a nível individual, mas também colectivos. Este ano, em Outubro, a equipa alfandeguense conseguiu o primeiro título distrital de corrida de montanha.

Apostar nos mais jovens, sobretudo na captação de crianças, é o próximo passo do clube. Rui Gonçalves garante que “não faltam miúdos com gosto pela modalidade”. O problema é outro. “O que tem faltado é o apoio ao nível dos recursos humanos, nomeadamente duas pessoas que garantam o treino orientado para as crianças”, frisou.

Uma questão que, entretanto, já foi, pelo menos parte dela, resolvida, com a colaboração de uma técnica superior de desporto do clube. Outra ajuda importante será a de Luís Azevedo, figura incontornável da área desportiva em Alfândega da Fé e considerado mesmo o pai do atletismo no concelho.

Entretanto, a equipa foi reforçada com Manuel Curral e Ana Moreira, ambos ex-Grupo Mirandela a Correr, campões distritais de corrida de montanha.

Pela primeira vez, a ARA participou no Campeonato de Corta-Mato Zona Norte com um quinto lugar a nível colectivo. Para Rui Gonçalves foi “uma boa experiência e positiva”. “Se considerarmos que estavam em competição nove equipas oriundas dos cinco distritos da Zona Norte , duas delas eram de Bragança, com o segundo lugar do Macedo e o quinto da ARA, ficamos com a certeza que o atletismo do nosso distrito está com uma representação e com resultados acima da média”.

A Associação Recreativa Alfandeguense é parceira do município no projecto Running Place Alfândega da Fé, um projecto que garante qualidade e visibilidade na organização de provas de atletismo no concelho.

Do Running Place Alfândega da Fé fazem parte as provas KM Vertical, que em 2023 se realiza no dia 12 de Março, e a Meia Maratona da Cereja, agendada para o dia 4 de Junho.

E o “KM Vertical” poderá integrar, em breve, o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, essa é pelo menos a pretensão do clube e da Associação de Atletismo de Bragança.