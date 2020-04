Autarca de Bragança critica membro do Governo responsável pelo combate à pandemia no Norte

O presidente da câmara de Bragança e também membro da Comissão Distrital de Protecção Civil pediu que fosse marcada uma reunião urgente desta comissão, com a presença do presidente do conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste e do Secretário de Estado da Mobilidade, responsável pelo combate à pandemia na região Norte, para discutir uma estratégia que permita testar mais funcionários e utentes de lares. O presidente da comissão, Francisco Guimarães, já convocou duas reuniões devido à falta de disponibilidade do secretário de Estado e, até ao dia de ontem, quatro dias depois da primeira convocatória, ainda não foi possível reunir com o governante. Hernâni Dias considera uma “falta de consideração e respeito” pelo distrito a não comparência e disponibilidade do secretário de Estado. “O que mais me preocupa não é necessariamente o facto de o secretário de Estado não reunir connosco. O que nos preocupa é a falta de estratégia relativamente à necessidade de testar os lares do nosso distrito”, começou por dizer, acrescentando que no distrito “nem sequer um terço das pessoas ligadas às instituições foi testado”. Desta forma, Hernâni Dias entende que é “urgente” definir uma “estratégia de actuação” para que todos os funcionários e utentes dos lares sejam testados. No dia 8 de Abril o Instituto Politécnico de Bragança assinou um protocolo com a ULSNE e com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para a realização de testes de diagnóstico à Covid-19 no politécnico. Seriam testadas cerca de cinco mil pessoas ligadas às IPSS e lares. Na semana passada começaram a ser recolhidas amostras, em parceria com a Unidade Local de Saúde, porém sem o certificado do Instituto Nacional Ricardo Jorge os resultados não são válidos. “Enviámos as amostras de validação para esse instituto, na semana passada, e estamos a aguardar que nos seja atribuída a certificação, que deve acontecer durante o dia de hoje (20 de Abril) e a partir daí podemos iniciar a realização normal de testes”, explicou Orlando Rodrigues, presidente do IPB. Em comunicado a ULSNE salientou que “o rastreio à infecção por Covid-19 em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e nos Serviços de Apoio Domiciliários do distrito de Bragança é uma prioridade” e que o teste a mais de seis mil pessoas destas instituições é levado a cabo por 12 equipas de colheita de amostras da ULS Nordeste. Pode ler-se ainda que “os resultados são comunicados à direcção técnica de cada ERPI ou SAD, assim como aos presidentes das câmaras municipais e ao Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, de modo a que eventuais medidas a serem tomadas sejam ajustadas a cada situação e às necessidades de cada instituição”