Autarcas dos municípios com pouca rede móvel e internet reivindicam instalação do 5G

Os autarcas dos municípios onde há pouca rede móvel e de internet reivindicam fundos nacionais e comunitários para a instalação do 5G nestas regiões. A Associação Nacional de Municípios Portugueses quer que o processo de cobertura seja como o da rede de saneamento e electricidade. O leilão 5G, que está a decorrer, prevê cobertura de rede para 95% da população e 90% nas freguesias com pouca população.

A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os- -Montes reclama que o projecto-piloto para instalar esta rede seja feito na região. “Uma discriminação positiva. Dissemos também no concurso que a aposta devia ser nestas regiões a nível do 5G. O PRR pode servir para que a modernização administrativa tenha em conta as necessidades de comunicação para servir melhor os cidadãos”, referiu o presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, Artur Nunes.

O Governo quer criar um projecto de decreto-lei que consiste num “mapa de cobertura de rede”, para perceber quais as disponibilidades dos serviços de telemóvel e internet no país. A ANACOM já esteve em Miranda do Douro e Vimioso para diagnosticar a falta de rede nestes concelhos. Um problema que pode ser muitas vezes um entrave à instalação de empresas na região, segundo Artur Nunes, uma vez que, hoje em dia, “as comunicações são auto-estradas para fixação de empresas”.

A ministra da Coesão Territorial anunciou ainda que, até ao final do ano, será aberto concurso internacional para operadores de internet fixa e móvel para alargar a cobertura no interior. “Temos já previsto no âmbito do PT 2030, do próximo quadro comunitário, verbas para lançarmos um procedimento concursal, uma vez que no Interior os operadores não vêm sem apoio, sem financiamento, para podermos dotar esres territórios de conectividade digital fixa e móvel”, explicou Ana Abrunhosa. Um investimento de 400 milhões de euros

No ano passado, na vinda do Conselho de Ministros ao distrito de Bragança, a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes reivindicou a criação de uma rede própria de fibra óptica, como acontece na Terra Quente, que engloba os municípios de Mirandela, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães.