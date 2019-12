Autoridade da Concorrência dá luz verde à venda da Sousacamp

A Autoridade da Concorrência deu luz verde à compra da Varandas de Sousa, a principal empresa do Grupo Sousacamp, por parte da gestorade capital de risco CoRe Equity. O conselho de administração da Autoridade da Concorrência decidiu pela “não oposição na operação de concentração” entre a CoRe Equity e a produtora de cogumelos sediada em Benlhevai, Vila Flor e com instalações também em Paredes, Vila Real e Espanha. Na decisão, conhecida no dia 17 de Dezembro, pode ler-se que o regulador entende que esta concentração “não é susceptível de criar entraves significativos à concorrência efectiva nos mercados identificados como relevantes”. A maior produtora de cogumelos frescos, líder nacional, com uma quota de mercado de 80%, entrou em insolvência no ano de 2018. A empresa tem uma dívida de 60 milhões de euros, mais de metade da qual ao Novo Banco. Entre os principais credores da Sousacamp estão ainda a Caixa de Crédito Agrícola e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). As três entidades aprovaram esta solução, que permitirá salvar 450 postos de trabalho e que passa pela venda à CoRe Equity, que investe em pequenas e médias empresas portuguesas

em situação de dívida excessiva, tendo em vista o financiamento e recuperação. A Sousacamp partiu para liquidação, após os credores terem, em Julho deste ano, reprovado a proposta de aquisição da empresa por parte de um consórcio constituído por dois empresários estrangeiros, ao considerarem que não tinham garantias financeiras suficientes.