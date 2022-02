Avaria obriga Luís Fernandes a abandonar Baja TT Montes Alentejanos

A cidade de Beja recebeu, no fim-de-semana, a etapa inicial do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Baja TT Montes Alentejanos.

Na categoria de Quads destaca-se a participação do piloto Luís Fernandes, natural de Vinhais. O primeiro dia de competição até começou bem para o transmontano que terminou o primeiro sector selectivo na primeira posição, à frente de Rafael Carvalho, que venceu a prova, e João Vale.

No segundo dia, a Yamaha do vinhaense começou a dar problemas ao quilómetro 65 e obrigou mesmo o piloto a parar aos 68 devido a uma avaria. Faltavam 75 quilómetros para concluir a prova quando Luís Fernandes foi obrigado a abandonar a pista.

Luís Fernandes tinha vencido Baja a TT Montes Alentejanos em 2021 e este ano partia como favorito. Apesar de não ter concluído a etapa, o piloto mantém o objectivo de ser campeão nacional, até porque ainda tem pela frente seis provas, depois do segundo lugar alcançado no ano passado.

A segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, o Raide TT Góis, está marcada para os dias 25, 26 e 27 de Março. Antes, no dia 13, Luís Fernandes participa no Nacional de Resistência em Ferreira do Zêzere.

Foto de Motosport