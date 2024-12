Avião não regressa antes do Natal

Afinal, a ligação área Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão não retoma antes do Natal, como o ministro das Infra-estruturas garantiu, há um mês, que iria acontecer.

Em Novembro, numa reunião com os autarcas da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), Miguel Pinto Luz, disse que a ligação aérea, interrompida no fim de Setembro por causa da falta de pagamento à empresa que a operava, a Sevenair, iria voltar a fazer-se antes do dia 25 mas, segundo apurámos, isso mesmo não vai acontecer.

O Governo liderado por António Costa não abriu concurso público a tempo de o anterior terminar e o novo concurso abriu em Abril. Assim, tiveram de ser feitos ajustes directos com a empresa, mas os pagamentos, que deveriam ser feitos mensalmente, não chegaram e em Setembro a empresa decidiu deixar de operar porque estava a suportar todos os custos envolvidos.

Entretanto, sabemos agora que o concurso público está terminado e que a Sevenair o ganhou e continuará a operar a rota. Contudo, o contrato só foi assinado na quinta-feira da semana passada, pelo que pode levar algumas semanas até o Tribunal de Contas dar luz verde à operacionalização.

No que diz respeito aos ajustes directos, segundo apurámos, a empresa também já recebeu cerca de metade do valor que estava em dívida, que era de quatro milhões de euros.