Basquetebol: Resultados do fim-de-semana

No sector feminino, o Mirandela Basquete Clube vencei em sub-14 a ADCE Diogo Cão por 2-97. Foi um triunfo expressivo das mirandelenses que lideram com 12 pontos.

Vitória também para as sub-16 por 59-78 no confronto com o CTM Vila Pouca de Aguiar. A equipa da cidade do Tua segue na segunda posição com cinco pontos.

Ainda em femininos, as sub-18 do Grupo Desportivo Macedense somaram um triunfo caseiro, 59-31, frente ao Boticas. A equipa de Macedo de Cavaleiros lidera com nove pontos.

Em masculinos, os sub-14 dos Estrelas Brigantinas perderam fora de portas, 76-31, com a ADCE Diogo Cão. Os brigantinos seguem no terceiro lugar com seis pontos.

No mesmo escalão, o Mirandela Basquete Clube sofreu uma pesada derrota com o BC Vila Real por 117-18.

Os sub-16 do emblema mirandelense também perderam, 73-43, com o CTM Vila Pouca de Aguiar e os sub-18 saíram derrotados da parida com o BC Vila Real por 81-35, mas lideram com 11 pontos.

Em seniores masculinos, vitória categórica do Mirandela Basquete Clube no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Os mirandelenses venceram o Paredes Basket por 73-49 e ocupam a quinta posição com quatro pontos na série Norte D.