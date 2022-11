Basquetebol: Resultados do fim-de-semana

Em sub-18 femininos, o GDM perdeu na deslocação a Ponte de Lima, 99-44 foi o resultado do encontro com o Limiense, um jogo do Campeonato Inter-Regional da Associação de Basquetebol de Viana do Castelo. Apesar do desaire, a equipa treinada por Paulo Lopes lidera com 10 pontos.

Quanto à formação sub-14 feminina do Mirandela Basquete Clube recebeu e venceu o BC Vila Real (ABVR) por 48-41 e reforçou a primeira posição. As mirandelenses têm agora 16 pontos.

Ainda no sector feminino, mas a pontuar para o Inter-Distrital da Associação de Basquetebol de Vila Real, o clube da cidade do Tua perdeu, 75-27, com a ADCE Digo Cão.

Já em sub-16, o Mirandela Basquete Clube levou de vencida os Estrelas Brigantinas por 59-48.

Em masculinos, a pontuar para as competições da ABVR, o Mirandela Basquete Clube venceu o CTM Vila Pouca de Aguiar por 38-26 em sub-14 e em sub-18 os mirandelenses derrotaram o ACB Barca por 70-27.