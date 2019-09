Beato termina Taça de Portugal de XCO no Top 20

O betetista da Vinhais Extreme terminou no 16º lugar, com 01:43:23, depois de várias quedas e alguns problemas mecânicos. Contabilizadas as cinco etapas, Beato fica no 19º lugar do ranking da prova.

O vencedor, em Avis, foi o francês Alex Riboulet (Scott Creuse Oxygen Gueret), que cortou a meta com 34 segundos de vantagem sobre Tiago Coelho (Maiatos). Tiago Sousa (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) foi o terceiro, mas conquistou a Taça de Portugal em juniores.

No sector feminino, Ana Santos (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) fez o pleno, vencendo a quinta prova em outras tantas corridas disputadas, sendo, por isso, a grande vencedora da Taça de Portugal na sua categoria.