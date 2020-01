Bebé nasceu na auto-estrada a caminho do hospital de Bragança

A pequena Alice deveria ter nascido no hospital de Bragança, mas adiantou-se e veio ao mundo perto do nó da albufeira do Azibo, no concelho de Macedo de Cavaleiros. A família, natural de Freixo de Espada à Cinta, que estava prestes a ver a filha nascer na capital de distrito, teve que improvisar uma sala de partos no carro, com o pai na função de parteiro. Por volta das 21h30m, os Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, juntamente com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Heli 3, foram alertados para a urgência de obstetrícia. Segundo Gualter Castro, dos bombeiros macedenses, à chegada da ajuda, o parto tinha acabado de acontecer. “Avaliámos o estado da bebé e da mãe e estava tudo bem. Depois seguimos viagem para Bragança, onde as deixámos no hospital”, explicou o bombeiro. Este tipo de ocorrências, que Gualter Castro considera verdadeiramente felizes, não acontece todos os dias mas a verdade é que o bombeiro, em apenas ano e meio, já conta duas. “É completamente diferente, é uma vida que vem ao mundo”, contou. “Não é todos os dias que ocorrem destas felicidades neste trabalho onde, todos os dias, convivemos com emoções e situações onde tudo corre muito mal, por vezes”, lê- -se numa publicação, para dar as boas-vindas a Alice, na página de Facebook dos bombeiros de Macedo. A Alice é a segunda filha do casal e nasceu pelas mãos do próprio pai ,José Estácio, com ajuda da bisavó Natália.