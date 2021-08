Benjamim Rodrigues recandidata-se pelo PS para tornar Macedo “mais próspero”

A recandidatura de Benjamim Rodrigues à Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros foi apresentada no domingo. O ortopedista que há 4 anos lidera o município afirma que a aposta é num projecto “de continuidade na modernidade, com muito rigor, boas contas acima de tudo e muita transparência com igualdade de oportunidades para todos”. O candidato “acredita que é possível tornar o concelho mais próspero, com mais progresso e onde vale a pena viver” e onde seja possível fixar “novas famílias e empreendedores”, ter um concelho “com estabilidade demográfica e condições para investimento e desenvolvimento económico”. Benjamim Rodrigues não concretiza ainda quais os projectos para um eventual segundo mandato, mas afirma que há planos idealizados “em todas as áreas”, “muitos dos projectos estão já sinalizados em vários programas de investimento de fundos comunitários, fundos nacionais, fundo ambiental”. Rui Vilarinho, Sónia Salomé e Paulo Rogão integram ainda a lista do Partido Socialista à câmara de Macedo de Cavaleiros, que tem como mote “Macedo acima de tudo”. À Assembleia Municipal o cabeça de lista é Camilo Morais. Os socialistas terão listas a todas as freguesias do concelho, à excepção da aldeia de Lamas, onde o PS apoia uma candidatura independente, que deverá contar também com o apoio do PSD. A apresentação da candidatura contou com a presença dos secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, de Berta Nunes e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sobrinho Teixeira.

Foto: João Carlos Pires