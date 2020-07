Biblioteca de Macedo baptizada com nome de A.M. Pires Cabral

O escritor natural da aldeia de Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros, vai assim ser homenageado pela autarquia local. Pires Cabral afirma que a iniciativa é algo que o “honra extraordinariamente, poder dar o nome a uma instituição de cultura” da sua terra e concelho natal, ao qual, recorda, tem “dedicado muita atenção enquanto escritor”. “Fico muito feliz e procurarei fazer com que a Biblioteca Municipal A.M. Pires Cabral de Macedo de Cavaleiros seja um marco importante da cultura desta terra”, afirmou ainda. O autor tem mais de 60 obras publicadas e foi distinguido com vários prémios, como a medalha de Mérito Cultural, em 2003, atribuída pelo Ministro da Cultura, o Prémio D. Dinis em 2005, em 2008 o Grande Prémio de Literatura e no ano seguinte o Prémio de Poesia Luís Miguel Nava. Em 2010, foi-lhe também atribuída a Medalha de Ouro de Mérito Municipal pela câmara de Macedo de Cavaleiros. O escritor adiantou que pretende oferecer à biblioteca alguns dos seus livros, para que façam parte do acervo do equipamento cultural. A proposta de atribuir o nome de Pires Cabral à biblioteca foi a aprovada em assembleia municipal. Segundo o autarca, Benjamim Rodrigues, esta é uma distinção merecida, visto que se trata de “um escritor reputado, que amou sempre e escreveu sobre a sua terra, e que, apesar de viver em Vila Real, nunca a esqueceu e continuou sempre a escrever sobre Macedo de Cavaleiros” e também por ser “um escritor que tem muita obra publicada e muito premiado”. O autarca avançou ainda que outros edifícios de Macedo de Cavaleiros vão receber o nome de pessoas ilustres do concelho, sem especificar quais. Aguarda-se também para saber qual a data para baptizar a Biblioteca Municipal de Macedo, com o nome do escritor macedense Pires Cabral.