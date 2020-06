Bica contratado pelo Braga e Botelho ruma ao V. Guimarães

José Bica tem 16 anos e segundo a edição desta quarta-feira do jornal O Jogo vai ingressar no Braga SC.

O jovem avançado mostrou serviço na linha de ataque da formação de juvenis do Grupo Desportivo de Chaves, na época passada, no campeonato nacional, onde marcou 19 golos em 20 jogos. A sua qualidade e veia goleadora valeram-lhe a chamada a vários estágios da Selecção Nacional sub-17.

Bica iniciou-se no S.C. Mirandela e com 11 anos foi contratado pelo F.C. Porto, contando ainda com passagens pela Dragon Force e Padroense antes de ingressar no Chaves.

Já para o Vitória de Guimarães vai mudar-se José Botelho. O defesa, de 18 anos, destacou-se igualmente no emblema flaviense mas na equipa de juniores. No nacional, na época passada, os transmontanos estavam a jogar a fase de promoção à 1ª Divisão antes de a prova ter sido cancelada devido à Covid-19.

Botelho realizou 21 jogos com a camisola da equipa azul-grená e integrava ainda o plantel da equipa satélite no Campeonato de Portugal.

O jovem defesa já representou o S.C. Mirandela e o G.D. Cachão, tendo ingressado no Chaves na temporada 2018/2019.