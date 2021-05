Bica convocado para dois particulares com a Noruega

Depois de se ter estreado oficialmente na selecção nacional de sub-17 em Fevereiro de 2020, ao marcar presença nos três jogos da 43.ª edição do Torneio Internacional do Algarve, Bica é agira chamado à equipa das quinas de sub-18.

José Bica, jogador natural de Mirandela, que actua no Lille, em França, integra a lista do 24 jogadores cconvocados pelo seleccionador nacional, José Guilherme, para os dois particulares com a Noruega, agendados para os dia 5 e 8 de Junho, em Pina Manique.

Bica é jogador do Lille desde 2020, assinou contrato profissional por cinco temporadas. O clube gaulês acabou de sagrar campeão em França, mas o mirandelense não registou qualquer minuto no campeonato pelo plantel principal.

O estágio da equipa das quinas começa no próximo domingo, dia 30, e termina no dia 8 de Junho.