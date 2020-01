Bica convocado para representar Portugal no Torneio do Algarve

Portugal vai defrontar a Correia do Sul, no dia 8, a Alemanha, no dia 10, e Espanha, no dia 12.

Os jogadores convocados concentram-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, na próxima segunda-feira (dia 3), estando o primeiro treino agendado para o dia seguinte, sob o comando técnico do seleccionador, José Guilherme.

O Torneio do Algarve serve de preparação para a Ronda de Elite e que pode dar acesso ao Campeonato da Europa de sub-17. A equipa das quinas integra o grupo 5 e vai ter como adversários a Alemanha, a Áustria e a Holanda, bicampeã em título, numa fase que será disputada na Áustria, de 25 e 31 de Março.

