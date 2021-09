Bica nomeado “Jogador da Semana” da UEFA Youth League

Depois de uma estreia de sonho na UEFA Youth League, na passada terça-feira, José Bica foi nomeado pela UEFA o jogador da semana da competição europeia.

O jogador mirandelense foi a figura do jogo Lille – Wolfsburg, em sub-19, ao apontar os dois golos da vitória da equipa gaulesa. “Os golos vêm do trabalho que desenvolvo em conjunto com a equipa durante a semana, até mesmo em jogos do campeonato”, disse Bica ao Nordeste.

Estrear-se na UEFA Youth Legue era um objectivo que queria muito concretizar. “Foi uma sensação diferente, uma competição diferente onde só os melhores dos melhores actuam, era algo onde já queria competir há algum tempo”.

Bica chegou ao Lille em Agosto do ano passado para assinar um contrato válido por cinco temporadas.

Em Março deste ano, o avançado, que fez formação no S.C. Mirandela, F.C. Porto e G.D. Chaves, foi convocado pela equipa principal para a Taça de França, onde trabalha com os internacionais portugueses José Fonte, Renato Sanches e Xeka. “Trabalhar com jogadores que se tornam exemplo para todos aqueles que querem chegar ao topo é algo indescritível, algo que só quem treina/joga sente, mas posso dizer que é uma sensação óptima, eles ajuda-me imenso e estou a evoluir imenso com eles”, afirmou.

Bica também tem sido presença assídua nas convocatórias das selecções jovens de Portugal.

Na próxima jornada, a segunda, da UEFA Youth Legue, marcada para o dia 29 de Setembro, o Lille viaja até à Áustria para defrontar o Red Bull Salzburgo.