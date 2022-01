Bilhetes de autocarro a metade do preço nos nove municípios da CIM de Trás-os-Montes

A medida vai estar em vigor até ao final do ano e abrange os municípios que fazem parte desta CIM, ou seja, Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Miranda do Douro, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. Todos os percursos quer municipais, quer intermunicipais e até inter-regionais são agora a metade do preço. Num território de baixa densidade, com população envelhecida, e em que muitos dos troços não são realizados devido à pouca procura, esta medida vem no sentido de ajudar aqueles que mais precisam, segundo o secretário da CIM- -TTM. José Manuel Miranda acrescentou ainda que esta é uma forma de incentivar o uso do transporte colectivo, em detrimento do transporte individual, contribuindo assim para a diminuição da poluição ambiental. O restante valor dos bilhetes, que não é pago pelos utilizadores, será saldado pela Comunidade Intermunicipal às operadoras, num investimento de 300 mil euros, 250 mil financiados pelo Fundo Ambiental, o restante pela Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. Este é o terceiro ano que a medida está em vigor, este ano com 50% de desconto nos bilhetes, enquanto em 2021 o desconto era apenas de 25%. José Manuel Miranda adiantou ainda que a CIM- -TTM tem já uma nova rede de percursos, que procura satisfazer todos os utilizadores, inclusive naquelas localidades onde não existe transporte público. “Todas as populações do território da CIM vão ter acesso ao transporte, embora muitas vezes na modalidade de transporte a pedido, mas vão ter esse serviço durante três vezes por semana, de ligação à sede de concelho”, disse, explicando que já foi assinado contrato com a operadora selecionada e que o processo vai agora ser “remetido ao Tribunal de Contas para visto”. Prevê-se que em Junho deste ano esta nova oferta de transportes já esteja disponível.