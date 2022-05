Bloco de Esquerda questionou Governo sobre falta de médicos de família no distrito

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda questionou o governo sobre a falta de médicos de família no distrito de Bragança. Segundo dados do Portal da Transparência, relativos ao mês de Abril, há cerca de 8 mil pessoas sem clínicos de medicina geral e familiar nos 12 concelhos. Marco Mendonça, da Comissão Política Nacional do BE, diz que o partido considera a situação

inaceitável e está preocupado com a diminuição da cobertura de médicos, o que “deverá agravar-se ainda mais nos próximos tempos”. “Este ano 22 clínicos de medicina geral e familiar vão se aposentar, no próximo ano serão mais oito, o que agravará e muito a situação. O BE entendeu questionar o Ministério da Saúde, porque está muito preocupado com esta situação, e quer

saber se tem conhecimento e como a tenciona resolver”, afirmou.

O partido quer também “saber quantos médicos de família são necessários para colmatar estas falhas” e ainda “quantos enfermeiros são necessários no distrito de Bragança para dar assistência

condigna à população”.

Para o Bloco de Esquerda é necessário implementar medidas que possam ajudar a fixar médicos em regiões como esta. “Na discussão do Orçamento do Estado, na especialidade, vamos propor ao Governo medidas que visam, por exemplo, a revisão e melhoria das carreiras, a exclusividade dos médicos que se deslocam para os territórios mais despovoados, que haja um maior incentivo financeiro e também uma abertura de mais vagas para a especialidade. Só assim, com mais investimento do Serviço Nacional de Saúde e na contratação de médicos é que conseguimos colmatar as falhas que têm acontecido no distrito de Bragança”, frisou.

A situação de falta de médicos tem vindo a agravar-se igualmente em todo o país. Segundo os mais recentes dados do SNS são já 1,3 milhões os utentes em Portugal que não têm acesso a médicos de família.