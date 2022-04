Bloguers visitaram Bragança e em dois dias mudaram ideia que tinham da região

Arte, história, gastronomia, natureza e diversão não faltou, no passado fim-de-semana, em Bragança.

O programa era recheado para os oito bloguers e influencers portugueses e espanhóis que usam o digital como trabalho e que através dele vão divulgar a região.

Este convite surgiu do projecto +Bragança, da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança, que conta já com a segunda edição.

Silvie Couto foi uma das que veio em descoberta da capital de distrito. No último meio ano criou a página do Instragram ‘Silvie Couto Viajar em Portugal’ onde mostra lugar a visitar em Portugal e agora também Bragança vai integrar a sua página. Nunca tinha vindo a Bragança, mas admite que ficou surpreendida e que a ideia que tinha era diferente daquela que leva. “Fomos visitar duas aldeias e tinha a ideia que era tudo muito artesanal e antigo e eu sou vegetariana e de repente do nada apareceu um restaurante vegetariano e despertou a minha atenção. Aqui em Bragança gostei imenso da vida nocturna que não fazia ideia que havia tanto movimento, adorei ir fazer a prova de cocktails e ir a um bar com música ao vivo. Provei também o bolo tradicional [pastel brigantino] e gostei”, frisou. Para além de ter ainda apreciado o passeio de bicicleta, ficou ainda a eleger o castelo de Bragança como “o mais bonito”.

A espanhola Mónica Rodrigues também aceitou o desafio. Através dos minions mostra locais a visitar em família. Em 2018 criou a página do Facebook ‘MiniOnTour’. Apesar de já ter estado em Bragança numa noite, contou não conhecer mais do que o castelo. Depois do passado fim-de-semana disse ter ficado encantada pelos lugares que se podem visitar, como os museus, e ainda realçou a boa gastronomia. A língua parece não ser um entrave, já que Mónica Rodrigues diz que os transmontanos recebem muito bem os visitantes.

“Os portugueses são muitos hospitaleiros e tentam sempre que nos sintamos bem”, afirmou.

Os bloguers estiveram em Rio de Onor, visitaram o ex-libris da cidade, o castelo, passaram ainda pelos museus e politécnico, provaram a gastronomia e tiveram a oportunidade de fazer um voo.

O objectivo desta viagem turística foi envolver os parceiros da ACISB e ainda contribuir para a dinamização da região. “Acho que todos devemos trabalhar em conjunto. Tivemos a parceria da União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, contactámos nos nossos guias locais, para estarem connosco e nos mostrarem para as pessoas perceberem que Bragança não é aquilo que passa. As pessoas não têm a mínima noção do que é Bragança e tivemos a oportunidade de lhes darmos a conhecer coisas diferentes e é isso que nós pretendemos, é envolver os nossos parceiros e conseguir ao máximo divulgar aquilo que temos de bom e trazer gente cá”, explicou Anabela Anjos, da associação.

A presidente da ACISB também fez um balanço positivo da iniciativa. “Penso que vai ser um enorme sucesso, eles fazerem o trabalho deles, nós demos todas as ferramentas para eles fazerem um excelente trabalho”, frisou Maria João Rodrigues.

O projecto +Bragança é co-financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).