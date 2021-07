BôAr Parapente Clube sétimo classificado em Montalegre

A Serra do Larouco, em Montalegre, foi palco da primeira etapa do Campeonato Nacional de Parapente. A prova organizada Federação Portuguesa de Voo Livre (FPVL) começou no dia 11 de Julho e terminou no passado sábado, dia 17.

Na competição participou o BôAr Parapente Clube de Macedo de Cavaleiros com os pilotos José Dias, Rui Capucho, Orlando Neves e Rui Mila.

José Dias andou até à penúltima manga no segundo lugar da classe Sport, mas uma informação incorrecta do GPS fez com que o piloto ultrapassasse o limite máximo de altitude permitido (2900 metros) por 37 metros, deitando por terra a classificação na última manga.

Quanto a Orlando Neves também não conseguiu qualquer ponto na única manga em que participou pelo mesmo motivo. O piloto macedense chegou aos 2950 metros de altitude.

Rui Mila cumpriu com o objectivo traçado para a competição. O piloto chegou à meta na última manga, de 68 quilómetros, com aterragem em Chaves.

A nível colectivo, o BôAr Parapente clube conseguiu o sétimo lugar da classificação geral.

A etapa de Montalegre contou com a participação de mais de meia centena de pilotos. Manuel Meireles venceu em iniciados, Filipe Fernandes na classe de Sport, Sílvia Ventura em femininos, José Rebelo na geral nacional e o Asas de S. Miguel triunfou por equipas.

Agora segue-se a etapa da Serra da Estrela, em Manteigas, com início já no próximo domingo, dia 25, até ao dia 31 de Julho.