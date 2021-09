A bola começa a rolar no próximo domingo nos campos do distrital

O campeonato distrital de futebol, época 2021/2022, começa no próximo domingo, dia 3, e conta com 12 equipas, com destaque para o regresso do Grupo Desportivo de Moncorvo, após o interregno de três temporadas, e do Futebol Clube Carrazeda de Ansiães.

Entre os principais candidatos ao título o Grupo Desportivo de Bragança aparece no topo da lista, depois de terem competido no Campeonato de Portugal na época passada.

Lopes da Silva foi o timoneiro escolhido para levar o barco a bom porto. Trata-se de um regresso a uma casa que bem conhece, depois de ter treinado o GDB entre 2004 e 2009.

O treinador, de 55 anos, acredita que é possível voltar a colocar o clube no nacional, apesar das dificuldades financeira. “Vamos tentar fazer o máximo possível. O Bragança no distrital, independentemente da situação financeira, é sempre um alvo a abater. Mas, nós vamos trabalhar para terminar a época com um sorriso maior do que agora”.

Na corrida ao título estará também o Vimioso de Eurico Martins, depois da estreia no Campeonato de Portugal na temporada anterior, o Rebordelo de Nuno Loureiro, o F.C. Vinhais de Nuno Fernandes ou o G.D. Moncorvo de Urgel Carvalho.

Mas, há outras equipas a ter em conta e que dão dificultar a tarefa aos seus adversários, como o G.D. Sendim orientado pelo carismático André Irulegui ou o Carção de António Forneiro.

Já o Argozelo é uma incógnita, face a crise financeira que atravessa e as mudanças directivas recentes, tal como o F.C. Carrazeda, Estudantes Africanos e Vila Flor SC. Quanto ao Mirandês treinado por Vítor Fernandes procura recuperar um lugar de destaque que outrora já teve na competição.

Na jornada inaugural, marcada para o próximo domingo, as atenções vão estar, em grande parte, centradas no dérbi concelhio F.C. Vinhais – Rebordelo. O Vila Flor SC joga com o GD Sendim, o GD Mirandês defronta o Argozelo e há um Vimioso – GD Bragança. Quanto ao jogo Estudantes Africanos – GD Moncorvo só se realiza no dia 21 de Outubro.