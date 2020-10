Bragança consegue triunfo moralizador nas Pedras Salgadas

Foi o primeiro triunfo da equipa brigantina, depois da derrota por 3-0 com o Braga B na jornada inaugural e do empate caseiro com o Vidago.

O Bragança cedo chegou à vantagem e logo na primeira ocasião de perigo. Hudson foi certeiro e aos 4 minutos fez o 0-1, após uma jogada rápida do jovem Ruben, que voltou a ser titular.

Esperava-se que o golo fosse moralizador para os brigantinos, mas, a verdade, é que a equipa de Marco Móbil pareceu não saber lidar com a vantagem e permitiu aos locais superiorizarem-se. O golo do empate esteve à vista mas Manu desperdiçou uma grande oportunidade, após um cruzamento de Leandro.

Aos 44’, a equipa termal conseguiu igualar de penálti. Okoli foi derrubado na área e o árbitro do encontro não teve dúvidas ao apontar para o castigo máximo. Manu foi chamado para a conversão e não falhou.

Na segunda metade, o Bragança reagiu bem, conseguiu uma boa exibição, apesar das boas oportunidades de golo conseguidas pelos locais. Na baliza valeram as boas intervenções de Pedro Fernandes, que negou o golo a João Ricardo (53’) e a Manu (60’, 68’).

Já na recta final da partida, aos 88’,na sequência de um canto, João Jesus fixou o resultado em 1-2.

Os três pontos conseguidos fora de casa trazem mais confiança aos brigantinos, mas Marco Móbil lembra que é apenas uma vitória. “Em termos de confiança é óptimo trabalhar com vitórias, mas é aquilo que eu já lhes disse não éramos os piores porque perdemos em Braga e nem agora somos os melhores porque vencemos uma equipa difícil como o Pedras. Temos é que continuar a crescer”, disse o técnico do Bragança.

No GDB destaque para a titularidade de Ruben Gonçalves, de apenas 16 anos, e para a entrada de Eduardo Moreno aos 84 minutos. Trata-se de duas jovens promessas da formação do GDB.