Bragança dá vitória a Rio que se mantém na liderança do PSD

Segundo o concelho de jurisdição nacional do PSD, Rui Rio ganhou com 53,02% dos votos e Luís Montenegro ficou-se pelos 46,98%. O distrito de Bragança não negou a tendência nacional e deu a vitória a Rui Rio, sendo que venceu por 120 votos, tendo assim alcançado, no total, 696, ou seja, 54,72%. Já Montenegro teve 576 votos, o que equivale a 45,28%. Atendendo ao que foi a primeira volta, o resultado “era sensivelmente expectável” até pela “coerência” dos militantes já que se trata de uma candidatura que traduz “estabilidade” e “esperança”, segundo frisou Jorge Fidalgo, presidente da distrital do PSD de Bragança e mandatário de Rui Rio. Na primeira volta, segundo avançou o jornal “Observador”, em Freixo de Espada à Cinta, houve militantes que votaram sem sair de casa. No concelho, Rio ganhou com 100% dos votos e desta vez repetiu os números. “Foram votar 23 pessoas, tendo sido considerado um voto nulo, que me deram a informação que a cruz estava fora do quadrado mas a intenção era em Rui Rio. Se dúvidas havia agora foram dissipadas”, esclareceu Jorge Fidalgo. Rui Rio ganhou nos concelhos de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vimioso. Já Luís Montenegro venceu nos concelhos de Bragança, Vila Flor e Vinhais.