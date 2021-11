Bragança é o novo líder da Divisão de Honra

O Campo de Jogos de Rebordelo recebeu, este domingo, o jogo grande da jornada 4 da Divisão de Honra Pavimir, o confronto entre Rebordelo, que partia como líder, e G.D. Bragança, que seguia na segunda posição.

A história do encontro escreveu-se ao 70 minutos e com a assinatura de Paulo Roberto. O ponta de lança marcou e colocou o Bragança no primeiro lugar do campeonato, com 10 pontos.

O Rebordelo desdeu para o segundo lugar com menos um ponto que o GDB, tem 9.

O destaque da jornada vai para o G.D. Sendim que conseguiu um triunfo caseiro frente ao F.C. Carrazeda, por 3-0, e subiu para a terceira posição. Rhuan, Diego e Bruno foram os goleadores de serviço. Bruno tem agora quatro golos marcados em quatro jornadas e é o segundo melhor marcador numa lista que é liderada por Ronaldo Cruz, ponta de lança do Rebordelo, com 7.

Quanto ao F.C. Carrazeda fez a estreia no campeonato, depois de não ter comparecido aos encontros das duas primeiras jornadas e de ter adiado o jogo com os Estudantes Africanos.

Os Estudantes que perderam, em casa, com o G.D. Mirandês. 0-1 foi o resultado final com Francisco a resolver para a formação de Vítor Fernandes.

O Vila Flor SC conseguiu o primeiro triunfo em quatro jornadas, 1-2 com o G.D. Moncorvo. David Medeiros e Jonathan marcaram para a equipa treinada por Carlitos. Valter apontou o golo do Moncorvo.

E no dérbi concelhio Argozelo – Vimioso a equipa de Eurico Martins arrecadou três pontos fora de portas. O Vimioso venceu por 0-3 com golos de Luisinho, Diogo e Maikon.

No Municipal de Vimioso o F.C. Vinhais levou de vencida o Carção, 1-2 foi o resultado final. Luiz Pessanha e Rui Tavares marcaram para a equipa da capital do fumeiro e Boris apontou o tento da formação de António Forneiro.