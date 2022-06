Bragança é o ponto de partida para a “Vuelta Zamora 2022”

A edição deste ano conta com seis etapas, mais uma que a anterior, e começa em Bragança, no dia 12, com um contrarrelógio de 4,43 quilómetros com partida e chegada junto à Praça do Município e com passagens nas Avenidas D. Sancho I, Bragança Paulista, Luciano Cordeiro e Circular Interior de Bragança.

Bragança será também ponto de partida para a primeira etapa, no dia 13, com destino a Alcanices. A tirada, de 137,44 quilómetros, começa na Avenida das Forças Armadas, passa pelas freguesias de Samil, São Pedro de Serracenos, Parada e Faílde, Coelhoso, Argozelo, Vimioso, Pinelo, Outeiro, Rio Frio e Milhão, entrando, depois, em território espanhol, nas localidades de Nuez, Viñaz, San Vitero, Grisuela, Rabanalles, Metallanes e, por fim, Alcanices.

Esta será a primeira vez que Bragança acolhe uma etapa da Vuelta Zamora. A iniciativa é importante na promoção da cidade e tem impacto na economia local, como acredita o presidente do município, Hernâni Dias. “É uma prova que envolve uma comitiva bastante grande, cerca de 600 pessoas, que fica em Bragança, quer a comer quer a dormir. Isto significa que vai haver um grande incremento na economia a nível da restauração e da hotelaria. Depois é importante pela promoção do território”, frisou o autarca.

O Município de Bragança contribuiu com apoio logístico num evento que reflecte o bom relacionamento entre as duas localidades transfronteiriças. “Este tipo de iniciativas são, de alguma forma, o reflexo da cooperação que tem sido estabelecida entre os dois lados da fronteira, entre Bragança e Zamora, muito particularmente com a Deputación de Zamora, que tem entendido esta relação com Portugal de uma forma muito positiva”, acrescentou Hernâni Dias.

A parceria com o Município de Bragança é importante para a organização, pois mostra um claro crescimento da prova. “A Vuelta Ciclista tinha que crescer e tínhamos que dar este passo. As primeiras conversações com Bragança começaram antes da pandemia e a abertura da câmara foi total. Estamos muito satisfeitos por iniciar este caminho da volta com Bragança”, afirmou Jesús María Prada, vice-presidente segundo da Deputación de Zamora.

A Vuelta Zamora tem, no total, cerca de 850 quilómetros e a primeira etapa, no segundo dia, que vai ligar Bragança a Alcanices, vai começar a definir posições na classificação geral. “O contrarrelógio não vai marcar diferença na geral. Quanto à primeira etapa será muito dura e penso que já vai marcar a diferença. Não vai sair o vencedor mas vai marca a diferença na classificação. Será uma etapa muito difícil para os ciclistas”, destacou Manuel Campesino do Clube de Ciclismo de Zamora.

A “Vuelta Zamora 2022” começa no dia 12 de Julho em Bragança e termina cinco dias depois, no dia 17, na localidade espanhola de Toro.

Participam 125 ciclistas, provenientes de países como Espanha, Marrocos, Arábia Saudita, México, Itália, Venezuela e Costa Rica, em representação de 20 equipas, nas categorias de Elite e Sub-23. Portugal vai estar representado pela equipa Porminho-Trofa.