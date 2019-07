Bragança em juvenis e Vale do Conde em iniciados iniciam Campeonato Nacional fora de portas

Em juvenis, a A.F. Bragança faz-se representar pelo Grupo Desportivo de Bragança que vai iniciar a competição fora de portas frente ao Famalicão, no dia 18 de Agosto. Depois, os brigantinos recebem o Braga (dia 25), jogam fora com o Palmeiras (dia 1 de Setembro) e defrontam em casa o G.D. Chaves (dia 8 de Setembro), isto no que diz respeito às primeiras quatros jornadas.

No Nacional de Iniciados, a ADSP Vale do Conde também vai iniciar o campeonato fora de casa frente ao Gil Vicente no dia 25 de Agosto, segue-se a recepção ao Braga e a deslocação ao reduto do Palmeiras, olhando para as três primeira jornadas.

O Campeonato Nacional de Juvenis tem pontapé de saída agendado para o dia 18 de Agosto e o de Juvenis arranca a 25 do mesmo mês.