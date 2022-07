Bragança estreia-se nas corridas de obstáculos em Setembro e é candidata a receber o circuito Trichallenge

A OCR Police Challenge vai chegar a Bragança em 2023. A capital de distrito recebe no dia 11 de Setembro a edição “experience” do maior circuito nacional de corridas de obstáculos.

A prova em Bragança servir para “testar” a capacidade da cidade para integrar o circuito Trichallenge em 2023. “A prova do dia 11 de Setembro tem uma vertente mais lúdica de forma a avaliarmos a participação da cidade e se tem as condições necessárias. Um dos primeiros critérios é a vontade do município e essa já foi expressa, depois as características da localidade em termos de percurso, se consegue ou não satisfazer as exigências, e a participação de atletas”, explicou Nelson Correia, director desportiva da prova.

No circuito Trichallenge participam “os melhores atletas nacionais e internacionais” e decorre em três cenários diferentes, montanha, cidade e praia.

Este ano já se realizaram as provas de Seia e Leiria, esta contou com mais de 1000 atletas, sendo que as inscrições esgotaram um mês antes da competição.

O Trichallenge 2022 vai terminar em Oeiras, nos dias 8 e 9 de Outubro. Na praia de Santo Amaro de Oeiras será criada uma pista de 100 metros com dezenas de obstáculos e níveis de dificuldade diferenciados.

E se a prova de Bragança for bem-sucedida entra no circuito no próximo ano. Nelson Correia aponta para a participação de “700 a 800 atletas”. “Em Bragança houve alguns atrasos em termos burocráticos. As inscrições abriram um pouco tarde e numa fase de Verão, mas vai correr bem”.

As provas de OCR (Obstacle Course Race) têm cada vez mais adeptos no nosso país e testam os limites dos participantes em corridas que variam entre os 5 e os 21 quilómetros, superando, ao mesmo tempo, vários obstáculos, a maioria de natureza militar, como túneis, paredes, barras paralelas, água e lama.

“É uma modalidade que está em forte expansão. A vertente é competitiva, mas 80 por cento participa de forma lúdica. É uma modalidade para todas as idades”, frisou Nelson Correia.

Os mais novos não são esquecidos, no dia 10 de Setembro, a organização vai disponibilizar uma pista adaptada para crianças, dos 6 aos 11 anos, para participarem de forma gratuita.

Forto de OCR Police Challenge