Bragança evita derrota no último suspiro

O Grupo Desportivo Sendim somou um ponto, este domingo, na deslocação ao reduto do Grupo Desportivo de Bragança.

A tarefa antevia-se difícil para a turma do concelho de Miranda do Douro, mas os homens de André Irulegui deram mostras de um enorme espírito de equipa e de sacrifício.

Com uma baixa de vulto no plantel, o capitão, Pedro Ribeiro, por lesão, e mais dois ou três jogadores bastante condicionados, caso do avançado Bruno, que acabou por ser substituído e teve que receber tratamento hospitalar, o Sendim ainda deu luta aos brigantinos e conseguiu mesmo chegar à vantagem.

Bruno inaugurou o marcador aos 28 minutos, após uma assistência de Diego Souza, uma vantagem que prevaleceu até praticamente ao último suspiro do jogo.

A eficácia do Sendim contrastou com os constantes desperdícios dos locais. A ocasião mais flagrante de golo pertenceu a Nuno Silvano a segundos do final da primeira parte. Mantorras assistiu o médio do GDB mas este, em boa posição na área, atirou por cima.

Os forasteiros resistiram às investidas dos homens da casa, foram combativos, apesar do desgaste físico notório, e foi na compensação, aos 90’+9, que viram Paulo Roberto igualar. O ponta de lança fez o 1-1 e evitou a derrota caseira do GDB.

Reacções

Lopes da Silva – Técnico do GD Bragança

“É um empate amargo, de derrota, e os jogadores sabem isso. As camisolas não ganham jogos sozinhas, por mais que o Bragança seja um clube de referência. Não gosto de dizer isto, mas o que achei ridículo foi o antijogo do Sendim. Isso não pode acontecer. É verdade que não foi por isso que empatámos”.

André Irulegui - Técnico do G.D. Sendim

“Mais uma vez mostrámos que a nossa equipa tem uma alma gigante. Jogámos no sacrifício nos últimos 20 minutos. Aguentámos a vantagem até aos 101 minutos quando sofremos o golo. Penso que foi um exagero os dez minutos de compensação”.

Ficha de jogo

Bragança 1 – GD Sendim 1

Local: Estádio Municipal de Bragança

Árbitro: Christian Rodrigues (A.F. Bragança)

Assistentes: Lília Martins e Bruno Cordeiro

Bragança

André Reis, Adolfo, Michel, Veiga, Macky (Fernando, 74’), Nuno Silvano, Estanga (Luccas, 70’), Lisboa (Litcha, 85’), Mantorras, Helton (Kevin, 74’), Paulo Roberto;

Treinador: Lopes da Silva

GD Sendim

Armando, Caio (Edilzo, 55’), Valentim, Rhuan, Luan (Beto, 63’), Genê, Iuri, Cipriano, Leandro, Bruno (Alex Sander, 77’), Diego Souza;

Treinador: André Irulegui

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: 0-1 Bruno (28’), 1-1 Paulo Roberto (90’+9);

Disciplina: amarelo a Macky (33’), Leandro (37’), Armando (44’), Cipriano (57’), Iuri (60’), Beto (90’+7), Valentim (90’+9); vermelho a Bruno Canhoto (depois de o jogo terminar);