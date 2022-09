Bragança faz horas extra e segue para a segunda eliminatória da Taça de Portugal

A história do jogo entre Bragança e Monção escreveu-se nos 30 minutos de prolongamento. Os brigantinos mostraram determinação e muita raça para resolver o encontro, depois de 90 minutos de futebol pouco atractivo e com raras oportunidades de golo.

O Monção mostrou cedo para o que vinha e em transições rápidas tentou a sorte junto da baliza de Fábio Mesquita, mas sem incomodar muito o guardião dos brigantinos.

Com o passar do tempo, e o calor também não ajudou, as duas equipas mostraram-se incapazes de resolver a partida.

A entrada de Mailó, aos 65’, trouxe capacidade ofensiva ao GDB e a equipa parece ter acalmado. No entanto, o nervosismo de início de época era perceptível. Já em cima do minuto 90, Camará aproveitou a saída de António Pedro da baliza para inaugurar o marcador, mas Mini apareceu oportunamente a salvar praticamente em cima da linha de golo.

Seguiram-30 minutos de sofrimento para as duas equipas, mas que salvaram os 90 regulamentares. O GDB apelou ao espírito de equipa, rematou o cansaço para fora das quatro linhas e eis que Nuno Silvano tirou o coelho da cartola, salvo seja, claro! O camisola 10 dos canarinhos, num momento de inspiração, rematou cruzado e fez um golaço aos 98’.

A motivação dos locais foi maior do que nunca. No entanto, Miguel Dias relançou o encontro ao igualar (1-1) aos 103 minutos.

Contudo, o melhor estava guardado para os últimos suspiros do jogo e numa altura em que toda a gente já pensava nos penáltis. João Rocha rematou certeiro, aos 118’, e carimbou a passagem do Grupo Desportivo de Bragança à segunda eliminatória.

Os comandados de Rafael Nascimento entram a vencer na nova temporada. Um triunfo que serve de tónico para a primeira jornada do Campeonato de Portugal, no próximo domingo, em casa, frente ao Brito.

Quanto ao sorteio da segunda eliminatória está marcado para terça-feira, dia 13 de Setembro.

Ficha de jogo

Bragança 0 – Monção 0*

*2-1 após prolongamento

Local: Estádio Municipal de Bragança

Árbitra: Sara Alves (A.F. Porto)

Assistentes: Paula Pereira e Bebiana Soares

Bragança

Fábio Mesquita, David Carvalho (Ruben Gonçalves, 57’) (Estanga, 106’), Pedro Miguel (Passas, 91’), Hidélvis, Branco, Capelo (Helton, 106’), Nuno Silvano, João Rocha, Abbas (Mailó, 65’), Camará, Gabi (Nelinho, 46’);

Treinador: Rafael Nascimento

Monção

António Pedro, Tiago Ferreira (Rui Pedreira, 102’), Sabinbi, Mini, Fernando, Ibraima, Tiago Conde, Nanque (Gonçalo, 65’) (João, 102’), Vítor Hugo (Edgar, 90’), Nelson (Miguel Dias, 78’), Batista

Treinador: Rogério Amorim

Ao intervalo: 0-0

Marcadores: 1-0 Nuno Silvano (98’). 1-1 Miguel Dias (103’), 2-1 João Rocha (118’);

Disciplina: nada a registar