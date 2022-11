Bragança foi o único distrito em que todos os concelhos perderam gente na última década

Bragança é o único distrito de Portugal em que todos os concelhos perderam gente, nos últimos 10 anos. Entre os 12, não há absolutamente nenhum concelho que fuja à tendência de perda. É precisamente isto que revelam os resultados definitivos dos Censos 2021, divulgados na semana passada.

10% dos residentes desapareceram

Segundo os resultados finais, há 122.804 pessoas no distrito de Bragança. Em 2011, neste, que é um dos maiores distritos portugueses em termos de área territorial, viviam 136.252 pessoas. Na região há assim um decréscimo de 13.448 residentes. Estes resultados definitivos mostram que se perderam mais 44 pessoas que aquilo que apontavam os resultados provisórios, divulgados em Junho de 2021. A maior redução de população regista-se no concelho de Torre de Moncorvo, com 20,42% de perda populacional. A seguir surge Alfândega da Fé, com uma perda de 15,34%. Freixo de Espada à Cinta perdeu 15% da população ali residente. Vinhais apresenta uma redução de 14,32%. Carrazeda de Ansiães de 13,86%. Miranda do Douro de 13,62%. Mogadouro perdeu 13% da população. Vimioso tem um decréscimo de 11,14% dos residentes e Vila Flor de 9,66%. Os três concelhos mais populosos, Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros, também perderam gente. Mirandela perdeu 10,32% da população. Macedo perdeu 9,67%. Bragança, que era o único concelho com um resultado positivo, perdeu 2,15% da gente que tinha. Noutro extremo, ao contrário do que se passa em Bragança, está o Algarve, que tem mais 3,6% de população, e a área metropolitana de Lisboa, que tem mais 1,7%. Durante os últimos 10 anos, só nestas duas regiões a população aumentou.

Segunda vez em que Portugal perde gente

Os resultados definitivos dos Censos 2021 revelam que, nos últimos 10 anos, Portugal perdeu 2,1% da população. Desde que são realizados os recenseamentos gerais no país, esta é a segunda vez que o país perdeu gente. A última quebra foi registada em 1970. Nessa altura, Portugal tinha menos população porque muita gente, na década de 60, emigrou. Segundo revelaram estes resultados definitivos, em Portugal vivem 10.343.066 pessoas. 5.422.846 são mulheres e 4.920.220 são homens.

Interior esvazia com larga fuga para o Litoral

Segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE), reforçou-se o padrão de litoralização do país e de concentração da população junto da capital, já que cerca de 20% das pessoas vivem nos sete municípios mais populosos de Portugal, que ocupam apenas 1,1% do território. Outros cerca de 20% da população vivem precisamente nos 208 municípios menos populosos, que ocupam 65,8% da área do país. O abandono do interior é mais preocupante quando se repara que 23,4% da população é idosa e só 12,9% tem menos de 14 anos. Há um envelhecimento significativo, revela o relatório do INE.

45 anos é a média de idades

A idade média dos portugueses é agora de 45,4 anos. Relativamente a 2011, há uma subida de 3,1 anos. O índice de envelhecimento também aumentou. São agora 182 idosos por cada 100 jovens. Em 2011 eram 128 por cada 100. Embora haja 91 homens por cada 100 mulheres, há mais homens que mulheres até aos 30 anos de idade. As mulheres estão em maioria depois dessa idade. O relatório, que mostra que, na última década, o nível de escolaridade da população aumentou, revela que há aumento do número de famílias monoparentais, que há mais pessoas a viver sozinhas e há mais casas arrendadas. Há ainda mais divorciados e mais uniões de facto.

Alfândega da Fé – 4.324

Bragança – 34.582

Carrazeda de Ansiães – 5.490

Freixo de Espada à Cinta – 3.216

Macedo de Cavaleiros – 14.251

Miranda do Douro – 6.463

Mirandela – 21.384

Mogadouro – 8.301

Torre de Moncorvo – 6.826

Vila Flor – 6.050

Vimioso – 4.149

Vinhais – 7.768