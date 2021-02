Bragança implementa projectos culturais de mais de 1 milhão de euros

Três das iniciativas serão implementadas em conjunto com outras entidades, no entanto, o projecto “Cultura para Todos” vai abranger, em exclusivo, equipamentos culturais brigantinos. Suprimir ou minimizar os obstáculos no acesso a conteúdos dos espaços culturais, promovendo, assim, um acesso igualitário por parte de cidadãos portadores de deficiência ou incapacidade sensorial visual ou auditiva, bem como cognitiva e intelectual é o objectivo da iniciativa. Este projecto inovador vai ser implementado nos vários espaços culturais municipais, como o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, o Centro de Fotografia Georges Dussaud, o Museu Ibérico da Máscara e do Traje, o Museu Nacional Ferroviário de Bragança e o Teatro Municipal de Bragança, que vão passar a dispor de “diferentes valências de modo a ficarem acessíveis para este público-alvo”. “Este é um projecto, de facto, diferenciador, que vai permitir que estas pessoas tenham também a possibilidade de visitar os equipamentos culturais e perceberem o que lá se encontra, quer as exposições quer os espectáculos”, explicou o autarca de bragança Hernâni Dias. O Município de Bragança lidera a iniciativa “Somos Património” de outra das candidaturas “Programação Cultural em Rede - Imaterial”. As acções previstas serão articuladas com os municípios de Vila Real, Espinho e Arcos de Valdevez. Bragança é ainda beneficiário da candidatura “Palavras Cruzadas”, conjuntamente com o Município de Sabrosa, e que é liderada pelo Município de Vila Real. A quarta candidatura em que o município é beneficiário é “Arte e Cultura em Circulação... pelo Património”, liderada pela Direcção Regional de Cultura do Norte. Este projecto já está em curso, estando previsto que, por exemplo, no próximo mês de Março o Teatro Municipal de Bragança possa acolher o espectáculo “Os Bichos”, no âmbito da candidatura “Palavras Cruzadas”, caso as condições sanitárias o permitam. O objectivo é projectar a imagem da Região do Norte através da realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, “levando à captação de fluxos turísticos internos ou externos, através da itinerância de eventos culturais”. Os restantes projectos serão implementados ao longo do ano 2021. Cada uma destas candidaturas envolve um investimento de cerca de 300 mil euros, financiados a 85 por cento por fundos comunitários.