Bragança marca passo em Monção

Ainda não foi desta que o Grupo Desportivo de Bragança somou a primeira vitória no Campeonato de Portugal.

A jogar fora de portas, frente ao Monção, que defrontou e eliminou a Taça de Portugal, os brigantinos não foram além de um empate a duas bolas.

No 11 inicial, Abbas voltou à titularidade, mas acabou por sair cedo do jogo, aos 12 minutos, Marco Trigo também alinhou de início, em detrimento de João Rocha, tal como Helton e Camará.

Os da casa chegaram muito cedo ao golo, com apenas um minuto de jogo Batista fez o 1-0 para desalento dos transmontanos. O GDB respondeu aos 9’ com o golo do empate rubricado por Camará, mas, ainda antes do intervalo, aos 37’, Sabinbi Nassali apontou o 2-1.

Na segunda metade, com oportunidades de golo para as duas equipas, o golo da igualdade surgiu já recta final do encontro, aos 84 minutos de penálti. Hidélvis foi chamado para converter o castigo máximo e não falhou, o defesa central fixou o resultado em 2-2.

Concluída a jornada 5 da série A do Campeonato de Portugal, o GDB ocupa a 13ª posição, é penúltimo, com três pontos e recebe o Amarante no próximo domingo.

Quanto ao Monção tem apenas mais um ponto que o Bragança, quatro, e está no 11º lugar.