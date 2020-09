Bragança perde primeiro teste do campeonato

A equipa brigantina apresentou-se bastante condicionada sem alguns jogadores que realizaram a pré-época, casos do central Alisson e do defesa esquerdo Cabecinha.

A ausência de Cabecinha abriu vaga para a titularidade do ainda juvenil Ruben Gonçalves, de apenas 16 anos.

Os comandados de Marco Móbil aguentaram o mais que puderam as investidas dos minhotos, que já perto do intervalo inauguraram o marcador no Complexo Desportivo de Fão. Pedro Martins rematou forte, dando vantagem num momento importante do jogo.

A segunda metade trouxe mais dificuldades aos transmontanos. O extremo Danny foi expulso aos 49 minutos, por acumulação de amarelos, deixando o GDB em inferioridade numérica.

Já o Braga B conseguiu, com naturalidade, dilatar o resultado. Vítor Oliveira rubricou o segundo golo dos arsenalistas, aos 52’, e assistiu Hernâni para o 3-0 (59’), resultado final do encontro.

“Sabíamos que ia ser difícil com uma equipa bem organizada, bem orientada e com jogadores que tem a ambição de chegar à equipa principal”, disse Marco Móbil, treinador do GDB.

Apesar do resultado negativo, o técnico considera que o jogo “também teve aspectos positivos. “Na primeira parte conseguimos controlar o adversário sem bola e raramente consegui levar perigo à nossa baliza, lembro-me de duas defesa do Pedro na primeira metade”.

Depois do confronto com o Braga B, o Bragança vira as atenções para a Taça de Portugal. Os canarinhos recebem, no próximo sábado, os Limianos.

Foto de Braga B