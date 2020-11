Bragança perdulário sofre segunda derrota caseira

O Grupo Desportivo de Bragança somou, este domingo, a segunda derrota consecutiva e pelo mesmo número, 0-1 com o Montalegre, depois do desaire com o S.C. Mirandela.

Foi um jogo de várias oportunidades de golo para as duas equipas, sobretudo na primeira metade, com as mais flagrantes a pertencerem ao Montalegre.

Os primeiros 45 minutos foram dignos de um dérbi transmontano, com parada e resposta e bons momentos de futebol.

Kika deixou o primeiro sinal de perigo, aos 13’, e só um corte providencial do defesa Tiago Oliveira evitou o golo dos locais.

O Montalegre respondeu com duas grandes oportunidades, aos 14’ e aos 16’, que só não deram vantagem aos forasteiros porque Pedro Fernandes fez duas enormes defesas. O guardião do GDB voltou a destacar-se aos 25’ ao travar um remate fortíssimo de Miguel Ângelo.

Depois foi Jeimes que mostrou serviço na baliza do Montalegre ao desviar um remate de Nuno Silvano.

A segunda parte foi pautada por várias paragens e o futebol perdeu qualidade. Ainda assim, as duas formações fizeram pela vida e foi mesmo o Montalegre a conseguir a vantagem logo aos 46 minutos por intermédio de Bah. O ponta de lança guineense cabeceou para o fundo da baliza após um bom cruzamento da direita.

Jesus tentou o empate aos 60’. O central foi solidários nas tarefas ofensivas e, depois de um canto batido na esquerda, cabeceou com perigo.

Já com Adriel em jogo, que passou a assumir a frente de ataque do GDB, Danny regressou à ala esquerda e teve nos pés uma grande oportunidade para restabelecer a igualdade no marcador.

Já os visitantes procuraram o golo da tranquilidade, mas sem sucesso. Ruben Neves em zona de finalização fez a bola rasar a barra da baliza do Bragança.

A vitória assenta bem à equipa barrosã pelas oportunidades flagrantes de golo que teve, sobretudo na primeira metade, mas o empate também se justificava face à boa réplica dos brigantinos e às ocasiões conseguidas no encontro.