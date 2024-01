Bragança, Rebordelo, Vinhais e Macedo de Cavaleiros partem em vantagem para a segunda mão

O Minas de Argozelo perdeu, em casa, pela margem mínima frente ao Grupo Desportivo de Bragança. Kika marcou o único golo da partida, aos 66 minutos e colocou os canarinhos em vantagem na primeira mão.

Passas viu a cartolina vermelha, devido a uma falta que originou um penálti. Litcha falhou a conversão e permitiu a defesa a André Reis, perto do apito final.

O treinador do Minas de Argozelo, Pedrinha, lamentou a falta de sorte da equipa argozelense. “A sorte não quis nada connosco, mas se continuarmos a trabalhar desta maneira, daqui para à frente as coisas têm de mudar. A equipa do Argozelo sentiu-se motivada para jogar com o Bragança e causámos-lhe dificuldades”.

Quanto ao jogo da segunda mão, Pedrinha realça que o Argozelo ainda pode inverter o rumo dos acontecimentos. “Ainda não pensamos no jogo da segunda mão, mas de certeza absoluta que o Argozelo vai atacar a segunda manga e vai se apresentar como uma equipa que quer vencer”.

Nuno Gonçalves, técnico do Grupo Desportivo de Bragança, considerou que a vitória merecida. “Foi um triunfo suado, mas merecido. Na segunda parte, rectificámos alguns erros que estávamos a cometer no primeiro tempo e fomos uns dignos vencedores”.

O treinador dos brigantinos elogiou o guarda-redes do clube canarinho, que defendeu um penálti nos instantes finais da partida. “O André é um excelente guarda-redes, esteve à altura da ocasião” e acrescentou que “os nossos guarda-redes são diferenciados e todos vão ter oportunidade para jogar”.

“É muito difícil jogar neste campo, a equipa do Argozelo é muito forte fisicamente, mas estávamos preparados para jogar neste ambiente”, concluiu Nuno Gonçalves.

Nas restantes partidas, o Carção perdeu 1-0 na recepção ao Vinhais. O único golo do encontro foi marcado por Maurício Santos, aos 58 minutos, de penálti.

O Rebordelo triunfou, em casa, por 1-0, frente Moncorvo. Léo Correia foi o marcador de serviço para a formação orientada por Carlos Garcia.

O Macedo de Cavaleiros goleou, dentro de portas, o Vila Flor SC, por 4-0. Falcão, que bisou na partida, Boris e Luís Gancho marcaram os golos da turma de Nuno Fernandes.

A segunda mão dos quartos-de-final da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança joga-se no dia 4 de Fevereiro.