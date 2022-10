Bragança recebe Pevidém na 3ª eliminatória da Taça de Portugal e Rafael Nascimento quer "continuar a sonhar"

Os brigantinos voltam a jogar em casa, tal como aconteceu nas partidas com o Monção, que o GDB venceu por 2-1 no prolongamento, e com o Olímpico do Montijo, com um triunfo por 1-0.

Um sorteio favorável para os brigantinos. “Felizmente, vamos jogar em casa. O Pevidém é uma equipa da nossa série e que, curiosamente, vamos defrontar já no domingo para o campeonato. Vamos ficar com mais conhecimento do adversário, apesar de serem competições diferentes”, referiu Rafael Nascimento, técnico do GDB.

Curiosamente as duas equipas defrontam-se já no próximo domingo, dia 9, uma semana antes do jogo da taça, na jornada 3 da série A do Campeonato de Portugal.

Rafael Nascimento quer “continuar a sonhar” na Taça de Portugal, mas antes quer vencer o Pevidém para o campeonato.

Quanto aos restantes emblemas transmontanos, o Montalegre recebe o S. João Ver e o G.D. Chaves desloca-se ao terreno do Valadares Gaia.

Nesta terceira ronda participam 64 equipas, 46 que garantiram a passagem após a segunda eliminatória e 18 da 1ª Liga.

Os jogos da terceira eliminatória estão agendados para os dias 15 e 16 de Outubro.