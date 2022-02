Bragança recebe primeira etapa do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4

Depois de ter sido apresentado e adiado em 2019, devido à pandemia da covid-19, a primeira edição do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 vai, finalmente, realizar-se.

A cidade de Bragança será o ponto de partida da competição, nos próximos dias 30 de Abril e 1 de Maio. À cidade brigantina juntam-se Tabuaço, Oliveira de Azeméis, Torres Vedras, Amares e Gondomar no calendário da competição. São seis etapas no total na edição de estreia do campeonato

O campeonato é organizado pelo Clube Off Road Experience (CORE) e é certificada pela FPAK. A primeira etapa realiza-se no fim de semana de 30 de Abril e 1 de Maio, em Bragança, com a organização da Associação TT Sem Limites, e termina a 6 de Novembro, em Gondomar.

Também será em Bragança que se realiza uma prova do Troféu APTE (Associação Portuguesa de Trial Extremo), nos dias 6 e 7 de Agosto.

Calendário do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4

Bragança - 30 de Abril e 1 de Maio

Tabuaço - 4 e 5 de Junho

Oliveira de Azeméis - 2 e 3 de Julho

Torres Vedras - 17 e 18 de Setembro

Amares - 22 e 23 de Outubro

Gondomar - 5 e 6 de Novembro