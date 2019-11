Bragança sofre derrota com o Braga B e soma seis jogos sem vencer

O Bragança agravou a crise de resultados ao perder, esta tarde, em Fão, com o Braga B, 2-0 foi o resultado final.

A equipa de Frederico Ricardo não vence para o campeonato desde o dia 1 de Setembro, altura em que derrotou o Câmara de Lobos por 0-1. Desde aí, os brigantinos averbaram três empates e três derrotas.

No confronto desta tarde, os arsenalistas entraram melhor na partida e aos 12 minutos Afonso Caetano colocou à prova João Pinho. O guardião dos transmontanos respondeu com uma boa defesa ao remate de meia distância do jogador do Braga B.

O primeiro golo dos locais surgiu aos 32 minutos numa jogada iniciada do lado esquerdo por Kiki. O avançado, de 21 anos, serviu Gonçalo Gregório que na área tocou para Schurrle. O médio bateu Pinho e colocou o marcador em 1-0.

O intervalo foi conselheiro para o Bragança que entrou melhor no encontro e a levar perigo à baliza de Rogério.

Aos 52 minutos, Daniel Afonso surgiu na direita com um grande trabalho individual, colocou a bola ao alcance de Evaristus mas o extremo do GDB desperdiçou uma boa oportunidade para igualar ao atirar por cima.

O Braga B menos vistoso do que na primeira metade conseguia segurar a vantagem mínima e aos 77’ tentou chegar ao 2-0 de livre directo, mas João Pinho desviou o perigo com uma boa estirada.

Já na recta final do encontro, Márcio Torres, árbitro do encontro, considerou que Ossai tocou a bola com a mão na área e apontou para a marca de 11 metros. Gonçalo Gregório foi chamado à marcação do penálti e fixou o resultado em 2-0 aos 84’.

Ficha de jogo

Campeonato de Portugal, Série A – Jornada 9

Braga B 2 – Bragança 0

Local: Complexo Desportivo de Fão

Árbitro: Márcio Torres (A.F. Viana do Castelo)

Assistentes: Emanuel Rocha e Bruno Rocha

Braga B

Rogério, Fabiano, Bruno Rodrigues, Anthony, David Carmo, Paulinho, Kiki (Pedro Martins, 66’), Makouta (Luan, 82’), Afonso (Samuel, 60’), Schurrle, Gonçalo;

Treinador: Ruben Amorim

Bragança

João Pinho, Daniel Afonso, Jesus, Lassina Toure, Viana (Fábio Pais, 46’), Chamboco, João Nogueira, Rodrigo (Ossai, 74’), Abbas, Evaristus (Suares, 60’), Paulo Roberto;

Treinador: Frederico Ricardo

Ao intervalo: 1-0

Marcadores: 1-0 Schurrle (32’), 2-0 Gonçalo (84’, p.);

Disciplina: amarelo a Lassina Touré (9’), Viana (21’), Chamboco (34’), Afonso (40’), Abbas (75’), João Nogueira (81’);