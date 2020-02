Bragança vai receber pela segunda vez o Inter-Regiões de Hóquei em Patins

Será a segunda vez que Bragança recebe a competição no espaço de dois anos.

A organização do torneio está a cargo da Associação de Patinagem do Porto em parceria com o Clube Académico de Bragança. Os jogos vão realizar-se no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira e vão estar em competição 11 selecções distritais.

O sorteio o 44º Torneio Inter-Regiões de Páscoa será realizado no Luso, durante o Torneio “Inter-Regiões Carnaval” 2020.