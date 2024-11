Bragança vence Rebordosa e reforça liderança do Campeonato de Portuga

PUB.

Ter, 12/11/2024 - 11:52

Grupo Desportivo de Bragança venceu, por 3-0, o Rebordosa e continua a liderar o Campeonato de Portugal. A partida da nona jornada da Série A realizou-se, no domingo, no Estádio Municipal de Bragança.

Os golos da partida foram marcados por Samuel Cazares (17’ e 54’) e Edgar Ribeiro (74’), com a particularidade que surgiram todos através de bola parada. No primeiro, Cazares aproveitou um cruzamento de bola parada batido por Pipo, que na recarga, o avançado não perdoou. O segundo golo da conta pessoal de Cazares surgiu de cabeça, após a marcação de um pontapé de canto. O terceiro golo saiu do pé direito de Edgar Ribeiro, que aproveitou a assistência, após livre de laboratório do Grupo Desportivo de Bragança.

O avançado brasileiro, de 25 anos, Samuel Cazares acabou por ser a figura da partida ao marcar dois golos para os canarinhos e ficou feliz por somar mais três pontos. “É claro que eu tenho os meus objectivos pessoais, mas eu acho que o mais importante é o grupo. O que realmente importa foi conquistar os três pontos, foi uma vitória muito importante e fico feliz por ajudar a equipa com dois golos. A nossa equipa tem trabalhado. Vamos continuar a lutar até o fim”, frisou.

Vítor Gamito, treinador do Rebordosa, referiu que a equipa sentiu o primeiro golo sofrido. “Entrámos bem na partida, estávamos a conseguir ter mais bola que o adversário, mas o jogo ficou marcado pelo primeiro golo do Bragança, que para mim há falta clara sobre o guarda-redes Pedro Soares e isso condicionou o resto do jogo. A nossa equipa sentiu bastante o golo e, não há como esconder, a partir desse momento o Bragança foi superior e acaba por merecer a vitória. Talvez por números exagerados”, frisou.

Com esta vitória, a formação brigantina continua invicta e comanda com 21 pontos. O Grupo Desportivo de Bragança tem 5 pontos de vantagem para o segundo posto, que é ocupado pelo Sport Clube Vila Real. A formação transmontana soma 16 pontos, tal como o Vitória Sport Clube B, o Paredes e o Vianense.

O Grupo Desportivo de Bragança só volta a jogar no dia 30 de Novembro. A equipa canarinha visita o Vitória Sport Club B, terceiro classificado, no encontro que acontece às 15h00, em Guimarães.