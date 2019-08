Bragança venceu Taça Fepronor e homenageou Ximena

O jogo serviu de apresentação dos brigantinos para a época 2019/2020 e para homenagear o ex-capitão, Ximena, que colocou um ponto final na carreira.

Suarez (2’) e Ossai (26’) marcaram os golos dos brigantinos. O tento dos flavienses foi apontado por Liberal (68’).

Os dois emblemas vão competir na série A do Campeonato de Portugal. No pontapé de saída da prova, agendado para o dia 18 de Agosto, o GDB joga no terreno do Mirandela e os flavienses defrontam o Braga B.

O plantel do Bragança ainda não está fechado. Frederico Ricardo quer, pelo menos, mais um jogador para o sector defensivo. O grupo conta com 21 jogadores, sendo que apenas cinco transitaram da época passada. Entretanto, o defesa João Loureiro e o central Daniel Alves deixaram o clube por motivos pessoais. O próximo jogo de preparação dos brigantinos é com o Amarante, no dia 10 de Agosto.