Bragança, Vinhais e Rebordelo jogam em casa na 1ª eliminatória da Taça de Portugal

Grupo Desportivo de Bragança, F.C. Vinhais e Rebordelo jogam em casa na primeira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para o dia 11 de Setembro. As três equipas da A.F. Bragança estão colocadas na série A.

O Rebordelo recebe o Montalegre, da Liga 3. Trata-se de um confronto entre equipas transmontanas e que Fernando Clemente, capitão do Rebordelo, acredita que vai trazer muito público. “O Montalegre é um clube com muita tradição na taça, com uma boa estrutura e o facto se ser vizinho vai trazer mais gente ao estádio”.

Apesar das diferenças competitivas, Fernando Clemente, garante que o Rebordelo vai complicar a tarefa ao Montalegre. “Vamos com as nossas armas tentar criar dificuldades ao Montalegre. Vamos à procura da sorte e da felicidade e para isso temos que trabalhar”.

E o F.C. Vinhais defronta o Vianense, emblema do Campeonato de Portugal. “Jogar em casa é positivo”, na opinião do técnico, Nuno Fernandes. O apoio dos adeptos “é importante na luta pela passagem à próxima eliminatória”,

Quanto ao GDB defronta o Monção no Municipal de Bragança e para Rafael Nascimento, treinador dos brigantinos, foi um sorteio positivo. “Era algo que queríamos e estamos contentes por isso, por jogarmos em casa junto dos nossos adeptos”.

O técnico dos canarinhos aposta num jogo competitivo. “As duas equipas querem estar na segunda eliminatória pois sabemos o tão importante que é em termos financeiros passar à próxima ronda”.

A primeira eliminatória da Taça de Portugal joga-se no dia 11 de Setembro. Nesta fase da competição participam 118 clubes da Liga 3, Campeonato de Portugal e Distritais. Ficaram isentos 34 clubes.