Brigantina Ana Fernandes sagrou-se bicampeã do Torneio Inter-Regiões da Federação de Patinagem de Portugal

A hoquista, natural de Bragança, conquistou pela segunda vez consecutiva o Torneio Inter-Regiões da Federação Portuguesa de Patinagem, que vai na quarta edição, este ano em honra aos 100 anos da Federação Portuguesa de Patinagem. Ana Fernandes já tinha ganho o ano anterior, em Paredes, e agora venceu a quarta edição, que decorreu de 9 a 11 de Fevereiro, em Vila Praia da Âncora.

A equipa de Ana Fernandes, a Associação de Patinagem do Porto, venceu na final, por um expressivo, 11-0 a congénere de Coimbra. Ao intervalo, a formação portuense já ganhava 5-0.

A formação da brigantina chegou à final sem sofrer golos e nas meias-finais bateu a congénere do Minho, por 5-0.

A atleta, que está ao serviço do Gulpilhares, ficou muito contente pela conquista do bicampeonato. “Foi uma sensação muito boa, tornamo-nos bicampeãs sempre em superioridade e sem sofrer golos. Saímos com o sentimento de dever cumprido e o nosso objectivo foi alcançado, que era revalidar o título”.

Ana Fernandes, de 16 anos, referiu ainda que foi uma experiência enriquecedora. “É sempre bom lidar com outras colegas, aprendemos umas com as outras e o convívio entre nós é óptimo”.

A jogadora brigantina, de hóquei em patins, marcou 10 golos na competição e foi a melhor marcadora. “Considero que o meu desempenho foi bom, mas é de realçar a actuação global da equipa”.

Este foi o último ano que a hoquista participou no Torneio Inter-Regiões, porque no próximo ano sobe de escalão.

Ana Fernandes já conquistou o Campeonato da Europa Feminino de sub-17, disputado em Itália, em Setembro de 2023.